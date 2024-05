Bracia Golec surowo oceniają tegoroczną Eurowizję: "Objaw NĘDZY, ROZPACZY I UPADKU MORALNEGO"

Bracia Golec przejechali się po Eurowizji

Kibicowałem polskiej drużynie, bo gdzie by nasi nie pojechali, trzeba im kibicować (...) To jest osoba, która dopiero wchodzi na polski rynek muzyczny, to jest osoba, która dopiero się uczy tego wszystkiego, więc no pod tym względem miałem mieszane uczucia, no ale jest na dobrej ścieżce (...) Mnie się jej występ ogólnie podobał - zdradził Paweł Golec.

Nie jest mega zaszczytem jechać na Eurowizję, patrząc na to, co to się dzieje (...) To jest objaw nędzy, rozpaczy i upadku moralnego w sztuce oraz kulturze. Mi by było wstyd występować pośród takich artystów, którzy tam są (...) To powinien być festiwal od 16 lat w górę - czytamy.