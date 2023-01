Brad Pitt przyłapany na meksykańskich wakacjach z nową, młodszą o 30 lat ukochaną! (NAJNOWSZE ZDJĘCIA)

Lubie go. 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nawet podoba mi sie reklama w ktorej reklamuje expres do kawy, moze zw wzgledu na przyjemny i mily dla ucha podklad muzyczny. Ale pomijajac to, jest nie tylko przystojnym facetem ale wspanialym aktorem i dobrze sie go oglada. Jego role sa roznorakie i zawsze wychodzi z nich obronna reka. A ze jest juz nie pierwszej mlodosci i moze troche szokuje zwlaszcza jezeli chodzi o jego partnerki to nie ujmuje mu to uroku osobistego. Trzyma sie facet i mysle ze potrafi jeszcze korzystac z zycia w przeciwienstwie do wielu swoich rowiesnikow, ktorzy w tym wieku bawia juz wnuki i zapomnieli ze zycie moze cieszyc dluzej niz innym sie to wydaja.