Brad Pitt świętował 59. urodziny z NOWĄ UKOCHANĄ! Kim jest Ines de Ramon? (FOTO)

Życie uczuciowe Brada Pitta od zawsze budziło ogromne emocje. Po głośnym rozstaniu z Angeliną Jolie tabloidy co prawda informowały o jego kolejnych związkach, jednak jak dotąd żaden nie był oficjalny i kończyło się na doniesieniach niepopartych zdjęciami. Aktualnie gwiazdor łączony jest z niejaką Ines de Ramom i tym razem wszystko wskazuje na to, że to, co łączy tych dwoje, to "coś poważniejszego". Zaczęło się od wspólnych zdjęć z koncertu Bono w Los Angeles, które trafiły do sieci w listopadzie.