Brad Pitt zmiażdżony przez prawników Angeliny Jolie: "Jest jak ROZWYDRZONE DZIECKO"! Trwają walki o francuską winnicę

Ponieważ jestem już stara to pamiętam doskonale jak cały świat zyl ich romansem, a później związkiem, a teraz po latach okazuje się, że nie brakowało tam niczego oprócz szczęścia. Ciekawe jakby potoczyły się ich życia gdyby się nigdy nie spotkali i nie zauroczyli sobą, bo czy na serio się kochali, czy jedynie bardzo sobie podobali, to tylko oni wiedzą. Nie znam ich oczywiście, ale mam wrażenie, że Angelina do dzisiaj kocha swojego pierwszego męża, utrzymuje z nim kontakt po tylu latach, utrzymywała nawet wtedy, kiedy była z Bradem, sama kiedyś powiedziała, że bardzo żałuje, że im nie wyszło wtedy. Co do Brada to ciężko zgadywać, która kobietę kochał najbardziej, o Aniston też mówił, że nie był z nią aż taki szczęśliwy i zanim poznał Angelinę rozważał rozstanie, bo im się trochę związek sypał... Takie tam rozkminy do porannej kawy :D