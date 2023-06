Brad Pitt twierdzi, że Angelina Jolie się na nim MŚCI! Miała dogadać się z rosyjskim oligarchą: "Działała NIEZGODNIE z prawem"

Byli małżonkowie przez wiele miesięcy prowadzili sądową batalię o opiekę nad szóstką dzieci. Ostatecznie zapadł wyrok korzystny dla Angeliny , z czym Brad do tej pory nie może się pogodzić.

Walka o majątek

Kolejną sporną kwestią nie do przeskoczenia okazał się podział wspólnego majątku. Aktualnie Jolie i Pitt kłócą się o winnicę będącą częścią wartej 30 milionów dolarów francuskiej posiadłości Chateau Miraval, którą zakupili w 2008 roku.

W lutym zeszłego roku aktor pozwał byłą żonę o to, że "potajemnie" sprzedała udziały w winnicy, aby - jak twierdzi - zemścić się na nim za próbę zdobycia opieki nad dziećmi. Serwis Page Six dotarł do dokumentów sądowych, z których wynika, że byli małżonkowie zawarli porozumienie, na mocy którego żadne z nich nie mogło sprzedać swoich udziałów bez zgody drugiej strony. Tymczasem Jolie za plecami Pitta miała dogadać się w sprawie sprzedaży z rosyjskim oligarchą, Jurijem Szeflerem.