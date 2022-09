Bradley Cooper i Irina Shayk myślą o KOLEJNYM DZIECKU? "Chcą dać sobie szansę"

Bradley Cooper nigdy nie należał do grona aktorów, którzy uchodzą za szczególnie stałych w uczuciach. Gdy jednak na jego drodze stanęła Irina Shayk, media uznawały ich za zgraną parę i wyraźnie interesowały się ich życiem. Niestety w 2019 roku doszło do głośnego rozstania. Co jednak interesujące, ostatnimi czasy byli kochankowie coraz częściej znów są widywani razem...

Bradley Cooper i Irina Shayk jednak do siebie wrócą?

Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele mówiło się o tym, że Bradley Cooper i Irina Shayk mogli sobie dać kolejną szansę. W grudniu modelka wspierała (byłego?) ukochanego na premierze jego nowego filmu, natomiast zaledwie kilka dni temu wyszło na jaw, że wybrali się na wspólne wakacje. Na zdjęciach z wyjazdu wyglądali na naprawdę szczęśliwych.

Plotki o tym, jakoby do siebie wrócili, znów zatem przybrały na sile. Co prawda w międzyczasie spekulowano, jakoby Cooper miał romans z główną doradczynią Hillary Clinton, ale to najwyraźniej nie zniechęciło jego eks. Warto pamiętać, że para wychowuje wspólnie córkę, więc ich kontakt nigdy się nie urwał.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rozenek debiutuje w "DDTVN", a Rutkowski marzy o Kryształowej Kuli

Bradley Cooper i Irina Shayk chcą kolejnego dziecka?

Jak twierdzi portal Page Six, pogłoski o powrocie pary do siebie wcale nie były przesadzone, a wszystko idzie ponoć w dobrym kierunku. Wspólne wakacje miały jedynie utwierdzić ich w przekonaniu, że stara miłość nie rdzewieje.

Rodzinny wyjazd skłonił ich do przemyśleń, że mogliby dać sobie kolejną szansę. To może nie historia jak z Jennifer Lopez i Benem Affleckiem, gdzie on zawsze był gdzieś z tyłu jej głowy, ale pomyśleli w końcu: "czemu nie?". I tak utrzymują ze sobą kontakt ze względu na córkę. Myślą, że może to już czas, żeby się ustatkować - twierdzi źródło serwisu.

Co więcej, Cooper i Shayk nie tylko chcieliby podobno do siebie wrócić, lecz także zapewnić ich córce rodzeństwo.

Irina chciałaby, żeby jej córeczka miała rodzeństwo. Ani ona, ani Bradley nie byli od czasu rozstania w poważnym związku, a pomysł starania się o kolejne dziecko wyraźnie przypadł im do gustu - przekazał informator.

Warto wspomnieć, że doniesienia serwisu stoją w sprzeczności z tym, co jeszcze w grudniu wieszczył serwis Hollywood Life. Wtedy twierdzono, że między nimi wszystko skończone i nie ma szans, żeby jeszcze się zeszli. W ostatnich miesiącach mogło się jednak sporo zmienić...

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.