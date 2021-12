Wystrojona Irina Shayk wspiera Bradleya Coopera na premierze jego nowego filmu. Chcą podsycić plotki o powrocie do siebie? (ZDJĘCIA)

W 2019 roku, po czterech latach pozornej sielanki, do historii przeszedł związek Bradleya Coopera i Iriny Shayk. Rodzice małej Lei podjęli decyzję o rozstaniu niedługo po premierze filmu "Narodziny gwiazdy", gdzie na ekranie gwiazdorowi partnerowała Lady Gaga. W mediach długo spekulowano, że to właśnie "intensywna" relacja, którą Bradley nawiązał z Gagą na planie produkcji, skłoniła Rosjankę do rzucenia gwiazdora. Niedawno Cooper rozwiał jednak wszelkie wątpliwości, przekonując w jednym w wywiadów, że ich dwuznaczne zachowanie było wyreżyserowane na potrzeby promocji filmu.