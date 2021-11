Bradley Cooper rozwiewa wątpliwości na temat relacji z Lady Gagą: "TYLKO GRALIŚMY"

Występ wymyślono tak, aby rozwijał się, jak scena z filmu, po części po to, by pomóc w opanowaniu własnych obaw związanych ze śpiewaniem na żywo - dodał.

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Cooper podkreślił, że wszystko zostało wyreżyserowane.

Z własnego punktu widzenia mogę stwierdzić, że zmniejsza to poziom niepokoju. Oni w zasadzie zakochali się w sobie podczas tej sceny w filmie. To ten wybuchowy moment, który zdarzył się im na scenie przed tysiącami ludzi... Byłoby tak dziwnie, gdybyśmy oboje stali na stołkach twarzą do publiczności - podsumował.