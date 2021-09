Brad Pitt w kapeluszu i skupiony Bradley Cooper śledzą finał US OPEN (ZDJĘCIA)

Leo 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Leo się kończą modelki.Ta mloda ladna,ale ma to niejako wpisane w dossier.Kiedys jego przyjaciółka Kate Winslet powiedziała że w Hollywood jest wielu topowych aktorów którzy ukrywają swą orientację.Stawialabym na Bradley a co do Leo czasem mignie mi gejradar to znów zgaśnie . Zresztą ja nie o tym chciałam.Ostatnio obejrzałam Zjawę po raz drugi od 2015 i powiem ze sie myliłam:należał mu się Oscar za tę rolę jak psu stek wołowy. Powinien mieć ich zresztą juz minimum trzy ale muszę się pokajać ze ten jest wśród nich.