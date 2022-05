Brat Jessiki Mercedes celebruje prawie sto dni trzeźwości. "Niesamowite uczucie być w takim STANIE ŚWIADOMOŚCI"

elo 27 min. temu zgłoś do moderacji 66 6 Odpowiedz

Poznałam kiedys go. Trochę dziwny, ale ma swoj świat, ktorym sie cieszy. Miły człowiek, który interesuje sie po prostu swoimi rzeczami. A co do trzeźwości to gratuluje, to fajny krok. Czasem trzeba sie oczyścić. Poza tym jego pasja jest gotowanie i muszę przyznać, ze chłopak to lubi i sie na tym zna. A ze siostra, no kit z tym. Większość by trochę skorzystała