Brat Madonny nie żyje. 66-letni Anthony Ciccone odszedł, będąc bezdomnym i skłóconym z rodziną: "Dla nich jestem ZEREM"

fafw 36 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

On wybrał życie na ulicy. Nie mógł mieć pretensji do nikogo z rodziny za to, że nie wspierał jego nałogu i nie dawał mu komfortu picia/narkotyzowania się za pieniądze z bogactwa, które ktoś zarobił. To jest najgorsze co można zrobić takiej osobie, bo zapije się na śmierć w komfortowych warunkach. Niestety zaprzeczenie istnienia problemu, brak chęci podjęcia odwyku wygrał. On sam przekreślił swoje życie i nie mógł mieć pretensji o to do nikogo, w szczególności, że Madonna wielokrotnie opłacała mu odwyk. Nałóg był ważniejszy niż życie, ale on sam tak wybrał.