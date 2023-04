Brat Tomasza Komendy w mocnych słowach o jego postępowaniu: "Zostawił nas JAK ŚMIECI. To dopiero początek jego upadku"

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Więcej artykułów o nim proszę... Tym szybciej facet pójdzie na dno. To jest ironia oczywiście. To media przyspieszyły ten proces. Ten facet potrzebował terapii a, media zrobiły z niego celebryte, zaczęły odzywać się osoby m.in nawet kobiety, w tym ta z którą ma dziecko. Gdyby był bardziej anonimowy wierzę że lepiej by sobie poradził po wyjściu z więzienia. Po wyjściu jego zycie nabrało takiego tempa media, velebtyci, wywiady że ciężko jest nie zrozumieć że ten facet "zwariował", zachlysnal się wolnością. Ten facet nie myśli racjonalnie w tym momencie, facet siedzial prawie 20 lat w pierdlu. To jak świat zmienił się przez ten czas też jest szokiem dla niego. Chcę korzystać z życia jak tu się nie dziwić, nawet własną rodzina nie potrafi tego zrozumieć. Tak to boli ich co on wyprawia ale spróbujcie sobie wyobrazić że przez 20 lat byliscie za kratami za coś czego nie zrobiliście i nagle wychodzicie i musicie poznawac świat na nowo. Rodzina tez go nie rozumie.