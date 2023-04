Brat Wojtka Sosnowskiego NIE ŻYJE. Miał 32 lata. Sokół żegna brata: "Nie mogę w to uwierzyć"

Brat Sokoła nie żyje. Raper żegna brata

Kilka dni temu, tuż po swoich 32. urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół. Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze dwa tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi. Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił - napisał na Instagramie Sokół.