Fanka pokazała, jak Sokół UBLIŻA DŹWIĘKOWCOWI na jednym z koncertów: "Mam ochotę ci wyj*bać na łeb" (WIDEO)

Nat 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Na jednym z jego koncertów, na których byłam, też była taka akcja, TEŻ w Lublinie :D , w dawno nie istniejącym już ArtBisClubie przy Chatce Żaka, pewnie już z 15 lat temu, także to nie jest u Wojtuli żadna nowość hahah. Pamiętam dokładnie jego słowa jakby to było wczoraj - mówił do dźwiękowca, że jak w końcu nie poprawi tego zj…..go odsłuchu, to zaraz tam do niego zejdzie i mu wy……li. 🤷🏼‍♀️