Sokół DRWI z Magdaleny Ogórek: "Zaśpiewa mi Magda ten CHÓREK NA WALETA czy nie?"

Jak się można było spodziewać, twórczość Michała Matczaka (bo tak brzmi jego prawdziwe imię) nie przypadła do gustu naczelnej orędowniczce prawicowych wartości reprezentowanych przez Telewizję Polską, Magdalenie Ogórek . W programie W tyle wizji podczas rozmowy z Wiktorem Świetlikiem dotyczącej dorobku Krzysztofa Krawczyka dziennikarka nie omieszkała wbić szpili Macie , oskarżając absolwenta liceum im. Batorego o to, że nie pisze własnych tekstów.

Mamy takich wykonawców rapu, że te teksty ruszają człowieka - wymądrzała się Ogórek. I zobacz, taki Mata nie potrafi sobie sam napisać tekstu, a taki Sokół sobie poradził. To jest rap ściemowy, nie masz takiego wrażenia? Taki Sokół jest autentyczny, a taki Mata to ściema.

Cała sytuacja wyraźnie rozbawiła Sokoła, który postanowił udostępnić na swoim profilu facebookowym fragment dyskusji Ogórek o polskim rapie, w którym chwali 44-latka i gani jego o 24 lata młodszego kolegę z branży . Przy okazji Sosnowski odniósł się do swojej piosenki z 2019 roku, MC Hasselblad, w której kpi z polskiej polityki, rapując: "Jakiś polityk chce, żebym na urodzinach zagrał dla córek, dobra, jeden warunek - zrobi mi chórek Magda Ogórek, goła!"

Słuchajcie, bo serio, nie wiem na co się nastawiać i w razie co muszę się jakoś przygotować do sytuacji. Zaśpiewa mi Magda ten chórek na waleta czy nie? - napisał Sokół.