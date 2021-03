Półnagi Mata rapuje, leżąc koło Marty Linkiewicz i pozdrawia Jacka Kurskiego: "CH*J CI W DZIĄSŁO"

Mata stał się popkulturową sensacją po tym, jak klip do jego utworu Patointeligencja został odsłuchany ponad 10 milionów razy w ciągu zaledwie kilku dni. Młody raper utwierdził swoją mocną pozycję w branży, gdy wydał album 100 dni do matury , który nie tylko odniósł komercyjny sukces, ale też zyskał uznanie krytyków.

20-latek opublikował dziś w sieci swój nowy teledysk do kawałka pt. Patoreakcja i momentalnie wywołał burzę w sieci. Najszerzej komentowany jest tekst utworu oraz dosadne słowa pod adresem prezesa TVP oraz "dziennikarskich gwiazd" Telewizji Polskiej.

Chciał posłać do wojska mnie Jakimowicz / Mój ziomo się zna z twoim synem, więc co ty pie*dolisz - nawija Mata, który po zyskaniu rozgłosu był niejednokrotnie krytykowany przez prawicowych publicystów. Z kolei obóz rządzący otwarcie krytykuje jego ojciec, Marcin Matczak, pracujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po tym jak Andrzej Duda nominował go na profesora zwyczajnego, ten odmówił przyjęcia tytułu profesorskiego.