Brat wyjawił ostatnią wolę Tomasza Komendy. Miał prośbę dotyczącą pogrzebu

Tomasz Komenda podzielił się ostatnią wolą przed śmiercią

Brat wyjawił też szczegóły pogrzebu Tomasza. Ostatnie pożegnanie 47-latka odbędzie się 26 lutego w Psim Polu niedaleko Wrocławia. I to właśnie z pogrzebem jest związana ostatnia prośba Komendy . Już przed śmiercią poprosił najbliższych o to, aby na ceremonii zjawiały się media.

W tym samym wywiadzie brat zmarłego opowiedział nieco więcej o ostatnich Tomasza. Mężczyzna cierpiał, ale do końca był otoczony czułością i opieką bliskich. Gerard był przy nim niemal całą dobę. Pomagała mu rodzina i przyjaciele.

Tomasz Komenda zostawił po sobie ogromny sadek

Ale nawet po wyjściu z więzienia Komenda nie mógł do końca cieszyć się spokojem. Jeszcze kilka tygodni temu jego prawnik ogłosił, że będzie walczył o wskazanie, kto odpowiada za niesłuszne skazanie jego klienta.

Zapytany o to, co stanie się ze spadkiem po bracie, Gerard wstrzymał się od większych komentarzy. Podkreślił, że to przede wszystkim "sprawa rodzinna".