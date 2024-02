Tak Tomasz Komenda mówił o pracy w myjni samochodowej: "Musiałem UCIEKAĆ, żeby pójść do toalety"

Aga przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Tak mi przykro z powodu wszystkiego co go spotkało. Niewyobrażalna tragedia. Współczuję jego matce. Jej życie to teraz tylko wegetacja. Byle jakoś dociągnąć do końca:( nie wiem czy po śmierci jest jakieś życie, ale jeśli tak to może tam zazna spokoju