Szczegóły pogrzebu Tomasza Komendy ujawnione. Jego brat potwierdził przyczynę śmierci

Szkoda człowieka,może kiedyś miałby kontakt z synem,a tak choroba go wykończyła, a najpierw długo letnie więzienie,a co z tymi, którzy go tam wepchneli, jeżdżą drogimi autami,na wakacje,żyją bogato, czy kiedyś za to odpowiedzą? 🤔