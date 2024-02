Tomasz Komenda po wyjściu z więzienia związał się z Anną Walter. Ich związek nie przetrwał. "Wszystko ZMIENIŁO SIĘ, kiedy Tomek dostał te MILIONY"

proste 7 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Każdy lubi oceniać jak nic nie wie. Ten facet praktycznie wychował się w więzieniu. Cichy i spokojny to na pewno nie był. Po tylu latach to pewnie miał koszmary senne PTSD i nerwicę itp. A potem jak dostał kasę to też na pewno się zmienił bo woda sodowa uderza do głowy od kasy. Także kobieta może mieć rację. A co do alimentów to nie rozumiem facetów. Nie chcą płacić nie chcą wychowywać swojego dziecka które niby podobno kochają. Jak to taki problem to przed wchodzeniem w każdy związek niech idą do lekarza i poproszą o skierowanie na wazektomię i nie będzie później problemów przepychanek kto ma wychowywać za ile itp. W Polsce jest to podobno legalne w przeciwieństwie do podwiązania jajowodów u kobiet.