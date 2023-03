Tomasz Komenda znów walczy w sądzie. Była partnerka pozwała go o ALIMENTY: "Nie dał dziecku NIC"

zawiedziony 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

czyli kolejna co zlowiła nie biednego faceta na dziecko, az diwne bylo ze po wyjsciu tak szybko diewczyna potem ciąża, szukała frajera i go znalazła, chlopak w celi siedzial tyle lat ze jak pojawila sie kobieta to od razu stracil dla niej glowe. To tylko pokazuje jakie sa dziewczyny, kasa, kasa, kasa, a szkoda dzieci