Tomasz Komenda PRZERWAŁ MILCZENIE po aferze z byłą narzeczoną. "Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle"

Leczyć 5 min. temu

Po co mu była ta kobieta i dzieciak, jak sam jest mentalnym dzieciakiem do tego ze zniszczoną więzieniem psychiką. Babka kumata wiedziała ze hajs będzie, ale się przeliczyła . On po więzieniu powinien sobie wykupić prywatny dzienny ośrodek psychoterapeutyczny, coś takiego jak była ta nasza młodociana aktorka co walczyła z problemami psychicznymi. Mowila ze bardzo jej pomogli