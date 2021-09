Bratanek Beaty K. tłumaczy jej pijacki rajd: "Od lat żyje na najwyższych obrotach i płaci za to wysoką cenę"

Edzia 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Takie osoby powinny być podwójnie karane bo je akurat stać na ubiera taxi prywatnego kierowcę wiem ze kasa nie powinna tego tłumaczyć ale biednego nie stać na taxi żeby się na wiochę do domy dostać i iść spać a rano do roboty jak się dostanie by musiał rano auto sprowadzać a tu ta praca nie jest na etat może spać do 12 to jak popila to niech wezwie kierowcę auto zostawi np u znajomych i do domu nyny