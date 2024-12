Brendan Fraser prezentuje ODMIENIONE oblicze na festiwalu filmowym

Amerykanin o kanadyjskich korzeniach przeżywał w swojej pracy filmowej wyraźne wzloty i upadki, do których miał przyczynić się wysoko postawiony mężczyzna w branży filmowej. Philip Berk, były prezes Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, w 2003 r. został oskarżony przez Frasera o obmacywanie go po pośladkach. Odrzucenie jego zalotów miało wyraźnie zahamować karierę aktora. Kontrowersyjna sprawa nigdy nie znalazła swojego rozstrzygnięcia na sali sądowej. Berk potraktował tę sytuację wyłącznie jako żart, z kolei rzekoma ofiara mobbingu odmówiła udziału w ubiegłorocznej gali rozdania Złotych Globów, tłumacząc to brakiem publicznych przeprosin za zaistniałe wydarzenie.