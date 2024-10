Odmieniony Michał Piela stawił się na premierze teatralnej. Aktor jest NIE DO POZNANIA po zrzuceniu 30 kilogramów

Witam. Moj facet ma 24 lata a zachowuje się tak trochę jak dziecko. Oglada bajki i ma jedną dziecinną piżamę. Powiedział, że jej nie wyrzuci bo ona jest tylko do spania. Jest trochę nieporadny. Nie ma prawa jazdy ponieważ nie widzi siebie za kółkiem. Musze pranie za niego robić bi on nie umie prania zrobić i mu się nie chce. Sprzątać mu się nie chce. Myć okien nie umie. Muszę go ciągnąć jak trzeba wstać bo się wyleguje i ciężko mu wstać haha.Siedzi i tylko narzeka ze mu się nic nie chce. Twoj ojciec taki matka taka znajomi taki. On uwaza ze on jest super i jego rodzina jest super tylko ludzie z mojego otoczenia sa jacys dziwni i jak ktos mu sie nie spodoba to mowi zeby nie rozmawiac i ignorowac.