Lżejsza o 57 kg Kinga Zawodnik ze łzami w oczach rozlicza się z przeszłością: "Jak ja się mogłam dopuścić do takiego stanu?"

Kinga Zawodnik zdobyła popularność dzięki programom TVN Style, w których to na oczach widzów testowała różne popularne metody odchudzania. Wówczas celebrytka ważyła ponad 140 kg. Mimo że to właśnie ponadprzeciętna otyłość była jej przepustką do kariery, Zawodnik postanowiła zmienić swoje życie i w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę.

Kinga Zawodnik dzieli się przemyśleniami po metamorfozie

Po przejściu operacji bariatrycznej i wprowadzeniu zmian w żywieniu, Kindze udało się zrzucić aż 57 kilogramów. Różnica w jej wyglądzie jest więc widoczna gołym okiem, co zresztą celebrytka chętnie podkreśla w social mediach, prezentując zdjęcia "przed i po".

W weekend Kinga Zawodnik symbolicznie pożegnała "stare życie". Jak przyznała obserwatorom, po metamorfozie robi zmiany nie tylko w głowie, ale i w szafie. Stara garderoba jest na nią zwyczajnie za duża. Podczas przymierzenia starych, większych o kilka rozmiarów ubrań nie obyło się bez łez...

Wzruszona Kinga Zawodnik nie mogła uwierzyć, jak zmieniło się jej ciało. W przypływie refleksji zwróciła się do instagramowym obserwatorów (a ma ich już ponad 100 tys.)

Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam, no tak, taka prawda. Nie zwracałam uwagi na to, co jem, a jak zaczęłam zwracać, albo jak zaczęłam ćwiczyć, to było to takie, wiecie, na chwilę. (...) Jak ja się mogłam dopuścić do takiego stanu? - mówiła zapłakana.

Kinga Zawodnik robi porządku w szafie

Po wypłakaniu się przeszła do "żegnania" starych ubrań.

A wiecie, że ta kupka tych rzeczy, to jest tylko mała część tego, co ja mam? To jest pierwszy mój moment, kiedy pozbywam się tych rzeczy i tego mojego życia wcześniejszego. No, pierwszy raz po ponad 14 miesiącach. Ostatnio wywiady bardzo mocno zmobilizowały mnie, żeby wreszcie zrobić sobie porządek w głowie i chyba w mojej szafie - tłumaczyła.

Kinga Zawodnik przyznała jednak, że na razie nie chce jeszcze rozstawać się z jedną konkretną sukienką (choć obecnie może w niej "pływać"). Chodzi o zaprojektowaną specjalnie dla niej kreację na 29. urodziny.

Trzeba przyznać, że w ubraniach sprzed metamorfozy jeszcze bardziej widać drogę, jaką przeszła.

