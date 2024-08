TYLKO NA PUDELKU: Kinga Zawodnik o hejcie, operacji bariatrycznej i popularnym leku na cukrzycę. "Brałam i czułam się FATALNIE"

Wtedy nie miałam jeszcze świadomości, że to może być obraźliwe (...). Przy różnych wizytach, badaniach, czy konsultacjach, to było tak - "Jesteś gruba". I dla mnie to było bolesne, że jestem dzieckiem, a osoba dorosła, która powinna być dla mnie autorytetem, pomóc mi, ona po prostu stawiała diagnozę: matka, ojciec są grubi, to ty też jesteś gruba - wyznała.