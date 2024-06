Bridgertonowie. Jaki jest prawdziwy wiek aktorów grających młodych arystokratów? Różnica w metryce jest KOLOSALNA (ZDJĘCIA)

Polak 5 godz. temu zgłoś do moderacji 37 6 Odpowiedz

A ja uważam , że takie seriale są super. Niektórzy nie mają szans na takie życie, a tak to przynajmniej można sobie coś podpatrzeć, z czymś może się utożsamić. Kostiumowe filmy czy tego typu produkcje są fantastyczne. Po drugie, jest taki wybór, że każdy coś znajdzie w TV dla siebie. Nie trzeba od razu wszystkiego krytykować i się pseudo wywyższać, że takie rzeczy to nie dla mnie tylko dla babć i dziadków. A to nie jest prawdą. Sprawy sercowe w każdej epoce są praktycznie te same. Zdrady, zazdrość, zakochanie, miłość itd. Po trzecie, w takich produkcjach można się przyjrzeć zachowaniom, których już dzisiaj często się nie widzi. Jest to świetny relaks i doskonała odskocznia od codziennej prozy życia, często nieciekawej.