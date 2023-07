Brigitte Macron przybyła na pogrzeb Jane Birkin. Znów zadała szyku? (FOTO)

senior 11 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

Elegancka Pani ...jak to francuzka.Nie to co nasze dziewoje .Makijaż aż bije po oczach ,że o doborze stroju odpowiedniego do sytuacji nie wspomnę.Starsze pokolenie wiedziało jaksię ubrać.A obecnie to nie ważne jaka figura,czy pasuje ...grunt ,że niby modne.