Brit Awards 2021: triumfują Taylor Swift, Harry Styles oraz Dua Lipa i jej okazały kok (ZDJĘCIA)

Największą zwyciężczynią Brit Awards była Dua Lipa. Artystka zaapelowała do premiera Wielkiej Brytanii o to, by zadbał o podwyżki dla pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Brit Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży muzycznej. Ze względu na sytuację pandemiczną w 2021 gala odbyła się trzy miesiące później niż zazwyczaj, ale jak oceniają internauci - warto było czekać. Impreza odbyła się w o2 Arena w Londynie z udziałem publiczności, a uświetniły ją występy takich gwiazd jak Coldplay, Dua Lipa, Elton John czy Arlo Parks.

Największą zwyciężczynią wieczoru była Dua, która zgarnęła nagrody w najważniejszych kategoriach: płyta roku oraz najlepsza brytyjska artystka. Gwiazda podziękowała ze sceny pracownikom służby zdrowia i zaapelowała do premiera Wielkiej Brytanii o to, by dał im podwyżkę.

Potrzebujemy wielkiego aplauzu dla pracowników pierwszej linii i chcemy przekazać Borisowi, że wszyscy popieramy przyznanie im podwyżek - podkreśliła Dua Lipa.

Taylor Swift przeszła do historii jako pierwsza artystka, która zdobyła nagrodę Global Icon Award. Wygłaszając przemówienie, piosenkarka podziękowała swojemu chłopakowi, Joe Alwynowi. Eks Amerykanki, Harry Styles, wygrał w kategorii "najlepszy brytyjski singiel" za utwór "Watermelon Sugar". Z kolei członkinie zespołu Little Mix zgarnęły statuetkę w kategorii Best British Group. Piosenkarki pojawiły się na gali zaledwie kilka dni po tym, jak Leigh-Anne Pinnock i Perrie Edwards (czyli 2/3 składu) ogłosiły, że są w ciąży.

Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na Brit Awards!

