Britney Spears celebruje zamążpójście serią nowych fotek i wyznaje: "Przed ślubem MIAŁAM ATAK PANIKI" (ZDJĘCIA)

piszcie co chcecie, ale widać, że nadają na tych samych falach, widać, że się szanują i zależy im na sobie, widać jak on na nią patrzy łagodnym wzrokiem z miłością. I on nie potrzebuje jej kasy bo ma swoje biznesy i sam ma sporo pieniędzy. Poza tym Britney jest wrażliwą i sympatyczną kobietą co można wywnioskować oglądając np. kulisy kręcenia teledysków, poza tym jest ładna, zawsze była. On przystojny i biznesman więc oboje mają cele w życiu. Czekam tylko z niecierpliwością żeby Britney nagrała w końcu nową płytę, może jakaś wytwórnia jej w tym pomoże…