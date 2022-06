Donatella Versace i Madonna relacjonują ślub Britney Spears: wspólne śpiewanie "Vogue" i pocałunek królowej popu z panną młodą (FOTO)

Sewiczi 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Skraca sobie szyję tym chokerem. Może Paris by ok z czymś takim wyglądała ale nie Britney. Natomiast takim dość klasycznym i naturalnym wyglądem to mnie zaskoczyła - inne gwiazdeczki (nasze często też) to zasada im więcej tym lepiej