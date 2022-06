Były mąż Britney Spears chciał PRZERWAĆ JEJ ŚLUB! WTARGNĄŁ do jej domu i wszystko transmitował na żywo... (WIDEO)

Od kilku dni w mediach głośno było o przygotowaniach do ślubu Britney Spears i Sama Asghariego. Choć gwiazda i jej ukochany milczeli w tej sprawie, to zdaniem dobrze poinformowanego tabloidu ceremonia miała się odbyć w tajemnicy w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Tym większym (i niekoniecznie pozytywnym) zaskoczeniem są więc nowe doniesienia portalu TMZ, który poinformował, że w dniu ślubu Britney Spears doszło do dość niebezpiecznej sytuacji. Okazuje się, że do willi piosenkarki, w której trwały przygotowania do ceremonii, wtargnął jej były mąż. Jason Alexander, bo o nim mowa, był małżonkiem gwiazdy przez raptem 55 godzin w 2004 roku.

Jak donoszą amerykańskie media, w tym wspomniany serwis, Alexander w czwartek wtargnął do domu gwiazdy, a całe zdarzenie relacjonował na Instagramie. Widzowie transmisji na żywo na jego instagramowym profilu mogli więc zobaczyć, jak wbiega do willi Spears i usiłuje ją odszukać, wykrzykując jej imię. Na szczęście szybko został zatrzymany przez ochronę i aresztowany.

Jason Alexander został zakuty w kajdanki i aresztowany. Dziękuję służbom za szybką reakcję i dobrą robotę - mówi prawnik Mathew Rosengart w komentarzu dla Page Six.

Zapewniono też, że zostaną wobec niego wyciągnięte surowe konsekwencje.

Zrobię wszystko, aby pan Alexander przekonał się o mocy prawa w jego pełnym wymiarze - skwitował reprezentant gwiazdy.

Sam Alexander przedstawił się ochronie jako pierwszy mąż Britney i twierdził, że był zaproszony. Przed aresztowaniem miał pytająco wykrzykiwać do obecnych "gdzie odbędzie się ten g*wniany ślub", a zapytany o to, co tu robi, odpowiedział tylko, że nie dopuści do tego, aby ceremonia się odbyła.

Warto wspomnieć, że to nie pierwsze zatargi z prawem byłego partnera Britney. Wcześniej brał udział m.in. w zamieszkach przed Kapitolem i jest już znany amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Bywał też widywany na wiecach ruchu #FreeBritney, jednak najwyraźniej nie do końca zrozumiał, o co tak naprawdę toczyła się walka, bo dziś sam najwyraźniej chce ograniczać jej wolność...

Ostatecznie, jak dowiadujemy się z mediów, Britney Spears i Sam Asghari stanęli na ślubnym kobiercu i ceremonia doszła do skutku.

