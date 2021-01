Były mąż Britney Spears wziął udział w zamieszkach pod Kapitolem!

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

No i po co w miarę młodym facetom brody? Facet ma brodę, która siwieje . Wygląda na dużo starszego , a toć to młody chłop. Jak mieć brodę, to przyzwoitą, a nie tupecik koło ust.