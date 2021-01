Zamieszki w USA. Julia Wróblewska uderza w zwolenników Trumpa: "Robią sobie IMPREZKĘ"

W środę późnym wieczorem czasu polskiego doszło do zamieszek w USA. Były one wynikiem wystąpienia Donalda Trumpa , który kolejny raz zapewniał o fałszerstwach wyborczych i ogłosił się zwycięzcą niedawnych wyborów prezydenckich. Po tych słowach na budynek Kapitolu ruszyli jego zwolennicy, którym udało się wedrzeć do środka.

Do zamieszek doszło w momencie certyfikowania głosów elektorskich, co było ostatnim krokiem w procesie zatwierdzania wygranej Joego Bidena. Niestety procedura została opóźniona o kilka godzin z powodu wtargnięcia do amerykańskiej świątyni demokracji wściekłego tłumu, który Donald Trump podjudzał wcześniej do bojkotowania wyniku wyborów.