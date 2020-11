Gwiazdy gratulują Joe Bidenowi wygranej w wyborach prezydenckich

123 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Wydaje mi się aczkolwiek mogę się mylić, ze wygrana Bidena to zła wiadomość dla Polski, Biden nie ma w naszej części Europy żadnych zainteresowań, Polacy głosowali na Trumpa, polski rząd miał rozległe interesy z Trumpem i dobre relacje. Trump miał swego rodzaju słabość do Polaków bo np w swoim interesie deweloperskim zatrudniał głównie polskich budowlańców natomiast Biden to lew salonowy, bardziej biurokrata niż przedsiębiorca, jakies gesty wobec Polaków będzie miał w nosie. Wg mnie Biden przywróci wizy, będą wg mnie tez jakies inne zmiany dotyczące Polski ale poczekajmy na rozwój wypadków. Ciekawe, czy Mosbacherową zostawi. Wszyscy jechali po Mosbacherowej a ona wg mnie była dobrym ambasadorem i sprawiedliwym i wyrozumiałym bo z kręgów biznesowych przyszła i miała leseferystycznego podejście do wielu kwestii. Wg mnie zastąpi ja jakiś tyleż wyrafinowany co oderwany od rzeczywistości biurokrata waszyngtoński który wprowadzi nowe porządki.