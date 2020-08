Były mąż Britney Spears pojawił się na proteście ruchu #FreeBritney! "Ona jest WIĘŹNIEM"

brytka 57 min. temu zgłoś do moderacji 164 0 Odpowiedz

Britney to prosta dziewczyna, ona chciała po prostu mieć męża, dzieci i jeść kukurydzę na polach Luizjany. Została przymuszona do robienia kariery przez matkę, a teraz jej ojciec pilnuje by nie roztrwoniła pieniędzy. Powinni ją uwolnić i dać jej spokojnie żyć z chłopem na farmie, ona już nie chce sławy i bycia wypychaną na scenę.