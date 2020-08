Ojciec Britney Spears uderza w ruch #FreeBritney: "NIE CHCEMY TAKICH FANÓW"

68-letni Jamie Spears od kilkunastu lat sprawuje pełną kontrolę nie tylko nad finansami córki, lecz również nawet najbardziej prozaicznymi aspektami jej życia osobistego - Britney nie może m.in. głosować w wyborach, opuszczać samodzielnie domu czy korzystać z telefonu bez pozwolenia. Ostatnio w rozmowie z Page Six ojciec wokalistki postanowił w końcu odnieść się do licznych zarzutów jej fanów. W swoim komentarzu Jamie otwarcie nie tylko otwarcie skrytykował ruch #FreeBritney, lecz również określił go mianem "żartu".

Ci ludzie od teorii spiskowych niczego nie wiedzą. Świat nie ma pojęcia. To kalifornijski sąd decyduje, co jest najlepsze dla mojej córki. To niczyja sprawa - stwierdził stanowczo Spears.

Co roku muszę zgłaszać do sądu każdego wydanego centa. Jak do diabła miałbym coś ukraść? Ludzie są stalkowani i otrzymują groźby śmierci. To potworne. Nie chcemy takich fanów. Kocham moją córkę. Kocham wszystkie moje dzieci, ale to nasza sprawa. To prywatne - powiedział Page Six.