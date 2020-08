Britney Spears NIE CHCE, aby ojciec znów był jej kuratorem: "Mocno się temu sprzeciwia"

Britney Spears ma poważne problemy

Sprawa kurateli Britney Spears jest aktualnie rozpatrywana przed sądem w Los Angeles. Magazyn Us Weekly dotarł we wtorek do nowych ustaleń, które mają być przedmiotem toczącej się batalii przeciwko jej ojcu. Wynika z nich, że piosenkarka faktycznie chce jak najszybciej odsunąć Jamiego od sprawowania funkcji kuratora i dać szansę Jodi Montgomery, która zastępowała go przez ostatnie miesiące.