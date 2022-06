Britney Spears WYCHODZI DZIŚ ZA MĄŻ?! Jej najbliższa rodzina nie ma co liczyć na zaproszenie

Kasia 33 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

Dużo osób tutaj pisze,że chłop leci na kasę tylko Sam jest z Britney prawie 6 lat. Był z nią wtedy jeszcze gdy niewiadomo było czy ta kuratela się kiedyś skończy i gdy Britney kasy swojej nie miała bo wszystkim rozporządzal jej stary wraz z jego ekipą. Zarzucacie ,że Britney wyjaśnia ludzi z show biza i ,że po co się czepia starych spraw. Tylko nikt nie pomyśli ,że przez 13 lat była uciszana i nie mogła nic zrobić i powiedzieć tego co chce i tego co myśli . Teraz może to robić i to wykorzystuje i mówi o tym co ja bolało. Britney dobrze wie ,że każdy w Hollywood wiedział o co tu chodzi i każdy unikał jej jak ognia bo każdy się bal o swoje cztery litery . Nikt jej nie pomógł