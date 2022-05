Britney Spears znowu ROZEBRAŁA SIĘ do zdjęcia i pisze o dziecku... "Niech ktoś sprawdzi, czy z nią wszystko OK!"

Britney Spears być może i zdołała wyzwolić się już spod kurateli okrutnego ojca, nie oznacza to jednak, że fani przestali się już martwić o jej stan. Po odzyskaniu pełni władzy nad swoimi kanałami w mediach społecznościowych gwiazda zaczęła publikować coraz bardziej śmiałe (żeby nie powiedzieć: pornograficzne) treści. Niektórzy użytkownicy sieci zdążyli już przyzwyczaić się do rozbieranych fotek z plaży. Nikt jednak nie był gotowy na to, co Britney zgotowała nam w nocy z poniedziałku na wtorek.