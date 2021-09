Britney Spears ZARĘCZYŁA SIĘ! Na jej palcu wylądował OGROMNY diament: "Nie mogę w to, k*rwa, uwierzyć!" (WIDEO)

Ktosik 56 min. temu zgłoś do moderacji 9 12 Odpowiedz

Gdyby byl z nia tylko dla kasy to juz by ja rzucil po paru miesiacach. Przeciez Britney nie miala dostepu do swoich pieniedzy, wszystko miala wydzielone, dostawala od ojca miesieczne wyplaty.... Poza tym sa para juz of 4 lat a to jak na 'celebrytow' to dlugoooo....Osobiscie zycze im szczescia bo Britney na to zasluguje.