Britney Spears czeka trudny rozwód. Sam Asghari chce UNIEWAŻNIENIA INTERCYZY: "Grozi, że ujawni jej wstydliwe sekrety"

Media za oceanem donoszą, że to koniec małżeństwa Britney Spears i Sama Asghariego. Jeszcze w połowie zeszłego roku tabloidy ekscytowały się ślubem pary, a dziś, zaledwie 14 miesięcy później, do sądu miał wpłynąć pozew rozwodowy. Co ciekawe, to mąż gwiazdy miał zadecydować o rozstaniu, a w kuluarach szepcze się, że prawdopodobnym powodem miała być zdrada.