Britney Spears dementuje plotki o tym, że "prawie umarła" i PIERWSZY RAZ od dawna mówi o zdrowiu psychicznym: "Biorę leki na depresję"

Nie rozumiem 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeszcze, żeby nie dodawali tego video,a sam komunikat to może faktycznie, ktoś by w ten cyrk uwierzył. Celowo pisze oni bo nie wierzę, że ona robi to sama.Ludzie na naszych oczach dzieję się to samo z Amy. Tyle pieniędzy przykładających się na tyle możliwości leczenia, pomocy, a tu nic. W Zamian przed nami pojawia się karykatura osoby, uwielbianej idolki, choć tak naprawdę czy ona kiedykolwiek miała szansę być sobą? Illuminaci, chciwa rodzina, mąż nieważne, tam pod tym wszystkim jest cierpiący żywy człowiek, który wykorzystany do cna dziś już będzie tylko więcej wart martwy i na to Ci ludzie właśnie czekają.