Britney Spears i jej chłopak już wcześniej ZDEMOLOWALI pokój hotelowy. Oto szczegóły afery sprzed 5 miesięcy

Nie milkną echa czwartkowego skandalu w pokoju hotelowym w Los Angeles, gdzie wokalistka i jej nowy partner, Paul Soliz , urządzili karczemną awanturę po suto zakrapianej imprezie rozwodowej. 42-latka opuściła 5-gwiazdkowy Chateau Marmont w asyście ratowników medycznych z wyraźnie odczuwalnym bólem stopy. To jednak nie był pierwszy tego typu incydent z udziałem kontrowersyjnej pary.

Britney Spears tkwi w burzliwej relacji z partnerem

"Księżniczka popu" nigdy nie miała szczęścia do otaczających ją "bliskich". Wszystko wskazuje na to, że jej nowy obiekt westchnień, którego poznała, gdy ten zajmował się pracami ogrodowymi i konserwatorskimi na terenie jej posiadłości, jest kolejnym mężczyzną żerującym na jej popularności. Zamiast wyciszyć swoją partnerkę, ustalić z psychiatrami najlepszą metodę leczenia i zapewnić jej warunki do spokojnego odbudowywania kondycji psychicznej, naraża ją na kolejne niezręczne sytuacje, o których następnie rozprawia cały świat.