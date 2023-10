Britney Spears jak książę Harry: ujawniła, kiedy i z kim STRACIŁA DZIEWICTWO! Okazuje się, że nie był to Justin Timberlake...

Nick 24 min. temu zgłoś do moderacji 10 9 Odpowiedz

Aborcja to ogromna trauma dla kobiety. Przerwać w sobie coś co miało być życiem- odebrać to sobie i światu. O tym się nie mówi, ale to łamie każda psychikę kobiety, która przez to przeszła. Niektóre tylko odcinają się i udają ze jest lepiej.. żyją ze złamanym sercem. Jakby zaczęły sie modlić i medytować, to wyszłoby im to szybko z dna duszy, Trzeba dużo czasu żeby wrócić po tym do równowagi