Justin Timberlake JEST WSTRZĄŚNIĘTY wyznaniami Britney Spears! "Ta książka jest dla niego koszmarem"

On mi się wydaje coraz bardziej obrzydliwym typkiem. Wybił się na jej plecach, w swoim pierwszym solowym singlu sugerował że go zdradziła a okazuje się, że wcale nie a i że namowił ją do aborcji. To on ją zniszczył na długo zanim kevin się pojawił. Już kevin to była desperacka próba odreagowania. Brit jest tym kim jest właśnie przez Justina.