"Everytime" Britney Spears opowiada o STRACONYM dziecku, które miała mieć z Justinem Timberlakiem?! Fani mają swoją teorię (WIDEO)

Pamiętajcie że dziecko NIGDY nie może być lekiem na waszą samotność, depresję, pustkę w życiu, niską samoocenę, problemy rodzinne czy ogólnie złe samopoczucie. Jest wiele historii młodych dziewczyn, które mają dziecko i są to często (szczególnie te nastoletnie) dziewczyny z problemami. A to depresja, a to zła rodzina, a to samotność. Naprawdę nie wolno traktować dziecka jak pocieszacza. To musi być przemyślana decyzja dorosłej kobiety, która ma partnera, a do tego jest pewna i świadoma zostania matką. Odnośnie Britney to ona miała to załamanie nerwowe kilka miesięcy po urodzeniu swojego drugiego syna, więc to nie aborcja jej zaszkodziła (jakby chcieli wmówić jej przeciwnicy), ale właśnie urodzenie dzieci w zbyt młodym wieku z niepewnym partnerem, bo wydawało jej się że była na to gotowa, a w rzeczywistości nie była. Po aborcji nie ma żadnej traumy, a po nieprzemyślanym macierzyństwie jak najbardziej, bo to sprawa o wiele poważniejsza od jakiejś prostej aborcji, która nawet nie wymaga zazwyczaj lekarza bo są tabletki poronne.