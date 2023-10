Britney Spears przyznała się do dokonania ABORCJI. Ojcem był Justin Timberlake!

Gdy po 13 latach Britney Spears w końcu udało się uwolnić spod kurateli ojca, wszyscy myśleli, że teraz w jej życiu będzie już tylko lepiej. Niestety, kilka tygodni temu okazało się, że gwiazda rozwodzi się z mężem, Samem Asghari. Ale to nie wszystko. Od dłuższego czasu jej zachowanie niepokoi. To, co robi, jest na tyle dziwne, że do drzwi jej willi regularnie pukają policjanci...

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Britney Spears w skąpym bikini

Ostatnio w kontekście Britney Spears głośno jest także za sprawą książki, której premiera zbliża się wielkimi krokami. W "The Woman in Me" mają zostać ujawnione wcześniej nieznane fakty z życia popularnej niegdyś piosenkarki.

Britney Spears dokonała aborcji. Ojcem dziecka był Justin Timberlake

Amerykański serwis TMZ, powołujący się na liczne źródła, ujawnił fragment autobiografii, która ma ukazać się już 24 października. Dowiadujemy się z niego, że przed laty Brit dokonała aborcji. Do zdarzenia doszło za czasów, gdy wokalistka spotykała się z Justinem Timberlakiem. I to właśnie on był ojcem nienarodzonego dziecka. Jak się okazuje, podczas gdy dla Spears dwie kreski na teście ciążowym były "niespodzianką", ale nie "tragedią", jej ówczesnemu chłopakowi ani się śniło zostawać ojcem. Przypominamy, że sytuacja miała miejsce w 2000 roku, gdy zakochani mieli po 19 lat. Britney była ponoć "skonfliktowana", bo uważała Justina za miłość swojego życia i chciała wyjść za niego za mąż. On miał najwyraźniej inne priorytety i "po trudnych, pełnych emocji dyskusjach oboje zgodzili się, że aborcja była słuszną decyzją".

Tak bardzo kochałam Justina. Spodziewałam się, że pewnego dnia założymy rodzinę. Po prostu stało się to znacznie wcześniej, niż myślałam - cytuje gwiazdę tabloid.

Niestety, artystka bardzo przeżyła sytuację, a myśl o utraconym dziecku "prześladowała ją przez lata".

Nie możecie się doczekać, aż światło dzienne ujrzą kolejne szokujące fakty z życia księżniczki popu?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.