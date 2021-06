Britney Spears NIE UWIERZYŁA w to, że Paris Hilton była ofiarą przemocy szkolnej: "Bałam się, że i mnie nikt nie uwierzy"

Magda 19 min. temu zgłoś do moderacji 21 4 Odpowiedz

A ja wierzę akurat Paris, moja koleżanka uczy w prywatnej szkole w Szwajcarii i mi opowiadała jak dzieciaki są tam wysyłane i całymi miesiącami nie widują rodziców, a gdy jeden z jej uczniów miał próbę samobójczą, to rodzice owszem opłacą leczenie po okiem najlepszych specjalistów, ale nikt nie pofatygował się aby odwiedzić swojego syna. Także bywa grubo. Owszem, może to zagranie PR-owe Paris, ale skoro oskarżyła konkretą szkołę, a świadków i ofiar jest więcej, to kto wie, to może być prawda. Britney wybierała facetów, którzy ją później szantażowali i wykorzystywali, więc ojciec myślał, że ją uchroni przed tym jeśli ona nie zajdzie w ciążę... jeśli będzie lepiej wiedział, który facet dla jego córki lepszy... troche straszne ale i po części staram się zrozumieć rodzinę Britney, która próbuje ją chronić przed nią samą. Cała rodzina nie ma spokoju i wiele lat poświęcili na wyciąganie jej z kłopotów oraz odkręcanie afer z jej udziałem. Jednak to rodzina pomogła jej odseparować się od toksycznego środowiska i ludzi i to oni pomogli jej ustabilizować się i odzyskać prawo do opieki nad dziećmi, więc nie do końca jest prawdą, że nie działają w jej interesie. Jest dorosłą kobietą i fajnie jakby sama mogła zadecydować o kształcie swojej rodziny, może najbezpieczniejsze w jej wypadku byłoby in vitro od nieznanego dawcy, mogłaby być mamą a jednocześnie nikt by nie chciał od niej wyłudzić alimentów. Jej ojciec nie powinien być taki autorytarny i więcej z nią rozmawiać i wsłuchiwać się w jej potrzeby, myślę też, że po 5 latach mógł poluzować nieco więzy i dać więcej wolności. Ale kto wie jak jest... może jej lekarze, psychiatrzy szczerze tego odradzają, nie wiemy co ona tam jeszcze robiła za zamkniętymi drzwiami i czy miewa cyklicznie nawroty choroby. Nie wiemy tego. Media już raz dużo złego zrobiły ganiając ją i przedstawiając ją w roli wariatki, śledząc ją i wywołując szereg zdarzeń. Tym razem też media przedstawiają jedną narrację: zły ojciec, biedna Britney. Bardzo wątpię w taki obraz czarno-biały. Życie nie jest takie, to bardziej skomplikowane.